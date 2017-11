Le palmarès 2016-2017 des voitures les plus volées en France En 2016, environ 108.000 voitures ont été volées.

AUTOMOBILE - Si petite qu'elle tient presque dans la poche. Les dimensions réduites de la Smart Fortwo n'en font pas qu'une voiture de citadins, c'est aussi la préférée des voleurs.

D'après le dernier palmarès des voitures les plus volées de France de 40 millions d'automobilistes, entre juillet 2016 et juin 2017, dévoilé par Le Parisien , elle occupe la première marche du podium. Ce classement prend en compte le nombre de voitures volées par rapport au parc en circulation.

Ce sont donc des véhicules plutôt chers qui arrivent en tête. Très mauvais points pour Land Rover, qui place les Range Rover et Range Rover Evoque sur le podium également, encore trop vulnérables. "Les voleurs qui veulent se faire la main avec un boîtier électronique savent qu'il faut cibler ces modèles", explique au Parisien Ronan Huet, expert automobile chez Caresecure.

Voici le palmarès des 10 voitures les plus volées en France.



1. Smart Fortwo II Mike Segar / Reuters

2. Land Rover Range Rover edaldridge via Getty Images

3. Land Rover Range Rover Evoque Lucy Nicholson / Reuters

4. Ford Fiesta Phil McCarten / Reuters

5. Renault Clio 4 Christian Hartmann / Reuters

6. Seat Leon Gustau Nacarino / Reuters

7. Citroën DS3 décapotable AFP

8. Renault Twingo II Benoit Tessier / Reuters

9. Renault Mégane 2 Vincent Kessler / Reuters

10. BMW X5 E70/LCI Vasily Fedosenko / Reuters









