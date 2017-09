Le papa trouve la baby-sitter endormie sur le canapé, puis il lui fait quelque chose qu'elle n'oubliera jamais de savie. Christopher et sa femme avaient confié leurs enfants à une babysitter mais ils ne s'attendaient probablement à avoir affaire à une telle incompétente...





VUES 52255 Un matin, Christopher allait au travail quand il réalise qu'il a oublié quelque chose chez lui. Il trouve la babysitter endormie sur le canapé et ne surveillant absolument pas les enfant Il décide alors de lui donner une bonne leçon. Christopher emmène ses enfants avec lui et la laisse dormir... Un matin, Christopher allait au travail quand il réalise qu'il a oublié quelque chose chez lui. Il trouve la babysitter endormie sur le canapé et ne surveillant absolument pas les enfants.

Il décide alors de lui donner une bonne leçon. Christopher emmène ses enfants avec lui et la laisse dormir...

Quelques heures plus tard, elle lui envoie un message lui demandant de l'appeler.

Christopher décide de la laisser paniquer en répondant qu'il ne peut pas l'appeler. Il lui demande alors ce qu'il se passe mais Sarah, la babysitter, ne veut rien dire par message.





Sarah finit par lui avouer qu'elle ne sait pas où sont ses enfants. Elle déclare ensuite avoir appelé la police et le père lui demande à quelle heure elle l'avait fait. La babysitter répond que la police n'a pas décroché, ce qui veut bien évidemment dire qu'elle mentait.

Christopher finit par lui avouer qu'il a emmené ses enfants avec lui. Il ajoute qu'il va se rendre au commissariat pour porter plainte contre elle.

Sarah ne risque pas d'oublier cette leçon de sitôt!



