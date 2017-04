Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le pape François va laver les pieds de détenus repentis de la mafia Rédigé par Massene Diop le 13 Avril 2017 à 12:41 | Lu 212 fois

Le pape François devait laver jeudi en fin de journée les pieds de détenus repentis de la mafia et célébrer une messe dans leur prison, marquant ainsi de nouveau sa proximité avec le monde carcéral lors de la semaine sainte.

Cette visite à caractère "privé", dans la prison de Paliano (commune de 8.000 habitants à une soixantaine de kilomètres de Rome) se déroulera sans caméras, a indiqué le Vatican.

La prison abrite surtout une cinquantaine d'anciens mafieux qui purgent de longues peines de prison néanmoins écourtées pour avoir collaboré avec la justice italienne. Le pape François a appelé à plusieurs reprises les protagonistes des organisations mafieuses italiennes à changer de vie.

Dans la tradition chrétienne, le jeudi saint commémore le jour où le Christ lave les pieds des apôtres et institue l'eucharistie lors de son dernier repas (la Cène).

La tradition rituelle du lavement des pieds a été perpétuée dans le christianisme (sauf dans certaines branches du protestantisme).

Depuis le début de son pontificat, le pape François a décidé de décentraliser cette célébration en dehors du Vatican. En 2013, il s'était rendu dans une prison pour mineurs, l'année suivante dans un centre pour personnes malades et handicapées, en 2015 à nouveau dans une prison et l'an passé dans un centre d'accueil de réfugiés.

"Je le répète encore une fois, tous ont le droit de se tromper. Nous nous sommes tous trompés d'une manière ou d'une autre", a souligné le pape François à propos du monde carcéral, dans un entretien paru jeudi dans le quotidien italien La Republica.

Le pontife argentin a déploré "le peu de confiance accordé à la réhabilitation, à la réinsertion dans la société".

Jeudi matin, le pape François a présidé la traditionnelle messe "chrismale" dans la basilique Saint-Pierre, qui donne lieu à la bénédiction de l'huile sainte servant à la célébration des sacrements toute l'année.

La semaine sainte, temps fort dans le calendrier chrétien qui commémore les derniers jours de Jésus-Christ, a démarré de façon dramatique le dimanche des Rameaux, par des attentats, revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) contre deux églises coptes en Egypte faisant 45 morts.

L'Eglise copte en Egypte a décidé de limiter les célébrations de Pâques aux messes et demandé un renforcement de la sécurité des églises.

Malgré ce climat d'insécurité, le pape a maintenu le voyage qu'il doit effectuer en Egypte les 28 et 29 avril.

Avec AFP

