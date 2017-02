Le pape révèle ses secrets anti-stress

Le pape François a assuré qu'il avait l'esprit en paix depuis son élection, et que malgré la "corruption" au Vatican, il n'avait pas besoin d'anxiolytiques.



"Il y a de la corruption au Vatican. Mais je suis en paix", a déclaré le pape, dans un entretien publié jeudi par le quotidien italien Corriere della Sera.



L'anxiété et la tension qui le prenaient parfois lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires ont disparu après son élection à la papauté le 13 mars 2013, raconte Jorge Bergoglio.



"A partir du moment où j'ai été élu, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Et cela ne m'a pas quitté. Je suis en paix, je ne sais pas comment l'expliquer", assure-t-il.



Et il assure que les manœuvres des conservateurs opposés à son ton et à ses réformes ne l'empêchent pas de dormir: Saint Joseph y veille.



Le pape explique en effet, confier ses problèmes les plus lourds à des petits billets qu'il glisse sous une petite statue du charpentier qui a élevé Jésus selon les évangiles. L'objet repose désormais sur un matelas de lettres...



"C'est comme ça que je dors bien. C'est la grâce de Dieu. Je dors toujours six heures. Et je prie", raconte le pontife argentin, âgé de 80 ans, avant d'énumérer: bréviaire, rosaire, messe quotidienne...



"Je ne prends pas de médicaments anxiolytiques", insiste-t-il. "Les Italiens donnent un beau conseil: pour vivre en paix, il faut une saine dose de je-m'en-foutisme".



D'autant que ceux qui critiquent ses réformes savaient à quoi s'en tenir: lors des réunions de préparation avant le conclave, "nous avons discuté des problèmes du Vatican, nous avons discuté des réformes. Tout le monde les voulait".



Voaafrique