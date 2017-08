Le parquet requiert le mandat dépôt contre Amy Collé Dieng

Après six jours de garde à vue à la Division des investigations criminelles et un retour de parquet hier, la chanteuse Amy Collé Dieng fera face aujourd’hui, au juge d’instruction. Une audition de première comparution qui s’annonce délicate.



Car, selon L’Observateur, le procureur de la République qui a visé l’offense au chef de l’Etat et la diffusion de fausses nouvelles, a aussi requis contre elle, le mandat de dépôt. Dans son réquisitoire introductif, le maître des poursuites a demandé à ce que la chanteuse soit gardée dans les liens de la détention au même titre que le sieur Amadou Seck, administrateur du groupe WhatsApp «Sénégal Ak Karim » à partir duquel, la chanteuse a proféré des «propos offensants » contre le Président de la République Macky Sall.