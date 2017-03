Le parquet s'oppose à la libération de Bamba Fall et Cie

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Mauvaise nouvelle pour Bamba Fall et Cie. Le parquet général près la Cour d'appel a formulé un pourvoi en Cassation contre leur mise en liberté provisoire, décidée par la Chambre d'accusation. Le pourvoi en cassation étant suspensif, le maire socialiste et ses camarades vont donc rester en prison, le temps que la cour suprême décide de statuer sur son dossier. Affaire à suivre...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook