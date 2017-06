Le partage:« GËSTU ASKAN BI »: Ndèye Nar Thiam à l'assaut des nécessiteux.

S’il y’a quelqu’un qui se souci du sort des necessiteux, c’est bien Nèye Nar Thiam. Cette derniere compte bien venir en aide aux plus démunis avec le peu de moyens dont elle dispose. En effet, elle a décidé d’offrir des sacs de riz à ceux qui en ont le plus besoin en ce mois béni de Ramadan.



Selon Ndèye Nar interpellée par l’équipe de Dakarshow, c’est certes intéressant de donner un « ndogou » à quelqu’un mais donner des sacs de riz ,surtout celui produit au Senegal, est pour elle une façon de leur procurer de quoi manger pour un certain temps. Une tres belle initiative qu’elle entend répéter à chaque fois que l’occasion se présentera car sa préoccupation majeur reste le peuple.

















showdakar