Le partage à la "Bouki" de Macky Sall : Apr (115), Ps (17), Afp (6), Ld (2), "Macky 2012" (3), Urd 0…

L’on comprend pourquoi, les alliés du Président de la République rouspètent, depuis la publication des listes des candidats à la députation. En effet, le Président Macky Sall s’est servi avec une grande cuillère pour laisser le reste aux alliés.



Sur un total des 150 investies sur la liste proportionnelle (nationale) et sur les 45 départements, l’Apr occupe 115 sièges. Les allies se partagent les 35 postes restants.



Les plus gosses parts de l’Apr sont enregistrés sur les listes départementales où Macky Macky Sall a placé 73 membres de son parti, contre 13 pour les allies.



Sur la proportionnelle, les allies ont été réduits à 18 investis, au moment où le parti au pouvoir, accapare les 42 autres positions. Ainsi, dans la répartition des quotas des alliés, c’est le Parti socialiste qui est le mieux servi.



La formation politique d’Ousmane Tanor Dieng se retrouve avec 17 responsables investis sur deux listes nationale et départementales, soit environ 25,5% des 150. Le Ps se place loin devant l’Alliance des forces du progrès (Afp) de Moustapha Niasse qui totalise 6 investis sur les deux listes : 4 dans le département et 2 sur la proportionnelle. Soit 9%.



La Ligue démocratique (Ld) et le Parti de l’indépendance et du travail ( Pit) obtiennent respectivement 2 et 1 investi (s). La coalition « Macky2012 » a eu deux sièges, deux femmes investies aux 20 et 26e positions.



D’autres alliés comme le Rrassemblement pour le socialisme et la démocratie ( Rds) de Riobert Sagna, le Parti pour le progrès et la citoyenneté ( Ppc) de feu Mbaye Jacques Diop, le Rassemblement pour le peuple ont chacun, 1 siège.



Source : L’Observateur)