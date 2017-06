Le patron d'Amazon ne sait plus quoi faire de son argent et lance une boîte à idées sur Twitter

Partir dans l'espace, et après ? Jeff Bezos, le fondateur d 'Amazon qui a investi dans l'exploration spatiale, ne sait plus comment dépenser sa colossale fortune, estimée à 76 milliards de dollars. L'entrepreneur américain a donc cherché une réponse à son problème sur internet, dans un tweet posté jeudi 15 juin.



"Je veux que l'essentiel de mon activité philanthropique serve à aider les gens ici et maintenant - à court terme - autant pour les besoins urgents que pour les effets durables. Si vous avez des idées, répondez simplement à ce tweet avec l'idée (et si vous estimez qu'il s'agit d'une mauvaise méthode, j'aimerais aussi le savoir)", écrit le troisième homme le plus riche de la planète à l'adresse de ses abonnés.



Des suggestions immédiates



Les internautes se sont empressés de répondre à l'appel du milliardaire. Petit florilège des suggestions rapidement postées.



"Financer les transports publics. Financer des logements pour les sans-abris. Militer pour une assurance maladie unique. Investir dans l'éducation pour les femmes et les filles."





"Medicare pour tout le monde.""Faire de la prévention contre la violence domestique. Financer la contraception et l'avortement."