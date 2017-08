Le patron de Face­book, Mark Zucker­berg est devenu papa pour la seconde fois…photos Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 23:17 | | 0 commentaire(s)| Pour la seconde fois, Mark Zucker­berg est à nouveau papa. C’est sur Face­book que le créateur de ce réseau social, a annoncé la bonne nouvelle. A cet effet, il a publié plusieurs photos de sa famille.

Mark Zuckerberg, le créateur de Face­book est un homme visiblement très heureux. La raison est simple: il s’agit la venue au monde de son deuxième enfant. Sa femme Pris­cilla a mis au monde, une ravissante fille prénommée August.

Bien évidemment, c’est sur facebook, société qu’il a créée lui-même, que ce jeune chef d’en­tre­prise de 33 ans a annoncé la bonne nouvelle, accompagnée d’un message à sa fille : « Nous ferons tout ce que nous pour­rons pour faire en sorte que le monde soit meilleur pour toi et les enfants de ta génération ».

Sachant combien il est impliqué dans le domaine de l’en­fance qu’il considère avec sa femme comme étant primordial, Mark Zucker­berg et Pris­cilla Chan ont promis de pour­suivre leurs efforts dans le combat qu’ils mènent pour une « meilleure éduca­tion » et « moins de mala­dies » : « Nous sommes opti­mistes pour ta géné­ra­tion et celles à venir ».

Rappelons qu’à la naissance de leur première fille Maxima, en décembre 2015, les jeunes parents avaient créé la Chan Zucker­berg Initia­tive.

Dans une lettre également publiée pour l’oc­ca­sion, ils promet­taient de verser au cours de leurs vies, 99% des actions qu’ils possèdent à cette fonda­tion consa­crée à l’en­fance soit envi­ron 45 milliards de dollars. Une initiative qui montre combien cette jeune famille a un grand amour pour les enfants. Ils se montrent donc très déterminés à les aider à vivre dans un environnement meilleur.





Accueil Envoyer à un ami Partager