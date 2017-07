Le patron de la Liga menace de poursuivre le PSG devant les tribunaux dans l'affaire Neymar

Cela ressemble à une grande entreprise de sauve-qu- peut. Neymar semble se rapprocher inexorablement de Paris, et c'est l’ensemble du foot espagnol qui tremble à l’idée de perdre l’un des joyaux de son championnat.



Au point que la Liga elle-même va tout tenter pour faire capoter le transfert du siècle. Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Javier Tebas, président de la Liga, a ainsi menacé de poursuivre le PSG devant les tribunaux.



Le motif? La Liga estime que le PSG enfreint les règles du fair-play financier ainsi que les normes de concurrence au sein de l’Union Européenne.



Dans un premier temps, Tebas prévoit d’envoyer très prochainement, un rapport à l’UEFA. S’il n’est pas entendu, il portera l’affaire devant les tribunaux à Bruxelles, en Suisse, en France et Espagne. "Ce que je lis dans la presse m’inquiète, a déclaré Tebas. La Liga ne peut pas rester les bras croisés."



Tebas avait prévenu Al-Khelaïfi



Selon le président de la Liga, cette subite volonté de pointer les supposées irrégularités parisiennes, ne serait pas strictement liée avec le possible transfert de Neymar à Paris. "Cela ne concerne pas que le Barça, précise Tebas.



Demain, le Real Madrid, l’Atlético peuvent être concernés." Selon le dirigeant, il s’agit d’une initiative de la seule Liga.



Tebas raconte par ailleurs, qu’il avait rencontré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi en mai dernier pour le prévenir de ce qu’il prévoyait de faire, et pourquoi. Al-Khelaïfi aurait très mal pris ces menaces. "Nous ne devons pas oublier les droits TV, justifie Tebas. Nous devons défendre nos clubs dans ce genre de situations".





RMC