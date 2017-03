Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte "Le pays me croit": l’interview surréaliste de Donald Trump au magazine "Time" Rédigé par Alain Lolade le 25 Mars 2017 à 14:21 | Lu 68 fois Musulmans célébrant le 11-septembre, prédiction du Brexit, trucage des élections… Dans une interview accordée au magazine Time jeudi, Donald Trump tient des propos controversés et souvent contredits par les faits.





Et pour cause, le nouveau président des Etats-Unis a tenu des propos pour le moins surprenants dans une longue interview accordée au prestigieux magazine. Il affirme tout d’abord que des musulmans du New Jersey auraient célébré l'annonce des attentats du 11-septembre 2001. Lui qui n'a de cesse de fustiger les médias en les accusant de relayer de fausses informations, s'en remet désormais à eux. "Regardez le journaliste, il a écrit l'histoire dans le Washington Post", affirme Donald Trump. Un article déjà cité durant sa campagne dont l'auteur avait pourtant fermement démenti l'interprétation.

Mais qu'importent les faits, le président Donald Trump s'en tient à son "instinct". A tel point qu'il aurait "prédit" le Brexit. Or, il avait été interrogé la veille du scrutin sur le sujet et se refusait à tout commentaire. "Il ne faut pas que les gens m'écoutent car je ne me suis pas trop intéressé à la question", disait-il en effet.



Et le président ne s'arrête pas là. Il évoque à nouveau une supposée fraude électorale à l’occasion de la dernière présidentielle américaine. Selon lui, plusieurs millions de personnes auraient voté illégalement lors du scrutin du 8 novembre. Des allégations qui ne se basent sur aucune preuve et la plupart des ténors démocrates et républicains réfutent cette théorie.



"Je n'affirme pas, je cite"

Au cours de l'interview, le président américain affirme aussi que le père de Ted Cruz, son ancien rival républicain à la primaire, avait été vu en présence de Lee Harvey Oswald, l'assassin de John Kennedy. "C'était dans le journal"? se défend Donald Trump, faisant référence au National Enquirer, un journal people américain. Face à la gravité de ces propos, le journaliste du Time demande s'il n'est pas "préférable pour un président des Etats-Unis de ne mettre en avant que des informations qui ont été vérifiées". "Je n'affirme pas, je cite" rétorque le président.

.@TIME 's latest cover ("Is Truth Dead?") is a take on one of its most memorable ("Is God Dead?"). https://t.co/91SrcwUtTQ pic.twitter.com/Iw01MxTEGS

— Frank Pallotta (@frankpallotta) 23 mars 2017

Et alors que la véracité de ses tweets est régulièrement remise en cause, il est questionné sur sa crédibilité au poste de président des Etats-Unis. "Le pays me croit", répond-il et cela semble être suffisant pour le locataire du bureau ovale. "J'imagine que je vais encore faire la une", prédit aussi Donald Trump.

Cette fois, la couverture du magazine ne laisse place qu'à l'inquiétude des journalistes, qui se sont inspirés d’une mythique Une parue en 1966 (Is God Dead? ; Dieu est-il mort?). Si les premiers mois de présidence de Donald Trump ont fait couler beaucoup d'encre, il semble satisfait de son début de mandat. "Pour l'instant, j'imagine que je ne m'en sors pas si mal car je suis président et pas vous", conclut-il à l'adresse des journalistes. A l'heure de la post-vérité, la communication de Donald Trump n'en finit pas de dérouter les journalistes américains. "Is Truth Dead?" ("La vérité est-elle morte", en lettres rouges sur fond noir), se demande Time en couverture de l'édition parue jeudi.Et pour cause, le nouveau président des Etats-Unis a tenu des propos pour le moins surprenants dans une longue interview accordée au prestigieux magazine. Il affirme tout d’abord que des musulmans du New Jersey auraient célébré l'annonce des attentats du 11-septembre 2001. Lui qui n'a de cesse de fustiger les médias en les accusant de relayer de fausses informations, s'en remet désormais à eux. "Regardez le journaliste, il a écrit l'histoire dans le Washington Post", affirme Donald Trump. Un article déjà cité durant sa campagne dont l'auteur avait pourtant fermement démenti l'interprétation.Mais qu'importent les faits, le président Donald Trump s'en tient à son "instinct". A tel point qu'il aurait "prédit" le Brexit. Or, il avait été interrogé la veille du scrutin sur le sujet et se refusait à tout commentaire. "Il ne faut pas que les gens m'écoutent car je ne me suis pas trop intéressé à la question", disait-il en effet.Et le président ne s'arrête pas là. Il évoque à nouveau une supposée fraude électorale à l’occasion de la dernière présidentielle américaine. Selon lui, plusieurs millions de personnes auraient voté illégalement lors du scrutin du 8 novembre. Des allégations qui ne se basent sur aucune preuve et la plupart des ténors démocrates et républicains réfutent cette théorie.Au cours de l'interview, le président américain affirme aussi que le père de Ted Cruz, son ancien rival républicain à la primaire, avait été vu en présence de Lee Harvey Oswald, l'assassin de John Kennedy. "C'était dans le journal"? se défend Donald Trump, faisant référence au, un journal people américain. Face à la gravité de ces propos, le journaliste dudemande s'il n'est pas "préférable pour un président des Etats-Unis de ne mettre en avant que des informations qui ont été vérifiées". "Je n'affirme pas, je cite" rétorque le président.Et alors que la véracité de ses tweets est régulièrement remise en cause, il est questionné sur sa crédibilité au poste de président des Etats-Unis. "Le pays me croit", répond-il et cela semble être suffisant pour le locataire du bureau ovale. "J'imagine que je vais encore faire la une", prédit aussi Donald Trump.Cette fois, la couverture du magazine ne laisse place qu'à l'inquiétude des journalistes, qui se sont inspirés d’une mythique Une parue en 1966 (Is God Dead? ; Dieu est-il mort?). Si les premiers mois de présidence de Donald Trump ont fait couler beaucoup d'encre, il semble satisfait de son début de mandat. "Pour l'instant, j'imagine que je ne m'en sors pas si mal car je suis président et pas vous", conclut-il à l'adresse des journalistes. Emilie Mendy - leJDD.fr

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Donald Trump échoue à démanteler l'Obamacare Quand un élève de 17 ans corrige une erreur de la Nasa