Le père de Neymar furieux après l’agression de Torres La violente charge dans le dos dont a été victime Fernando Torres a rappelé de mauvais souvenirs au père de Neymar Jr., qui a poussé un coup de gueule sur Instagram.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Les images de la violente charge dans le dos d’Alex Bergantinos sur Fernando Torres, jeudi soir lors du match entre La Corogne et l’Atlético Madrid (1-1), ont fait le tour du monde. Et rappelé à Neymar Sr. de bien mauvais souvenirs. Au lendemain de cette impressionnante agression, dont l’attaquant espagnol des Colchoneros est fort heureusement sorti indemne, le père du buteur brésilien a tenu à manifester sa colère sur les réseaux sociaux.



Dans son viseur: les arbitres. "Vous le savez, mon fils a été victime d’une action similaire pendant la Coupe du monde 2014 et depuis ce jour, inoubliable pour moi, je me demande combien de temps encore l’arbitrage permettra des charges comme celle-là", a-t-il posté sur Instagram, en référence à la faute de Juan Camilo Zuniga sur son fils, lors du quart de finale entre la Seleçao et la Colombie. Un coup qui avait privé "Ney" la fin du Mondial.

"Encore une fois, une charge comme cela s’est produite et n’a même pas été sanctionnée d’un carton jaune, a-t-il ajouté, scandalisé que l’on puisse encore tolérer sur un terrain de telles charges "par derrière" et "d’une force disproportionnée", dangereuses pour la santé des principaux acteurs. Combien de joueurs devront encore être blessés par ce type de fautes avant qu’elles soient interdites dans le football ?" La question mérite d’être posée.



SOURCE:sports.fr



