Le «phénomène» Kylian Mbappé encore une fois en Une de la presse espagnole Le jeune attaquant français est à la une de "AS", ce lundi matin, à la veille du match amical entre la France et l'Espagne, mardi soir, au Stade de France (21h).

Pour la deuxième fois en une semaine, Kylian Mbappé est à la Une du quotidien espagnol AS, ce lundi matin. Le jeune attaquant français (18 ans), qui a joué ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France, samedi soir, face au Luxembourg (1-3), est qualifié de «phénomène» par la rédaction, à la veille du match amical entre la France et l'Espagne, mardi soir, au Stade de France (21h).



«Rien ni personne ne peut faire de l'ombre au grand événement footballistique du jour, l'apparition d'un jeune joueur que l'on compare déjà à Thierry Henry, affirme le journaliste Marco Ruiz. (...) "Phénomène" est le mot qui a été le plus utilisé hier (dimanche) pour le décrire, jusqu'à devenir un hashtag viral sur les réseaux sociaux.»



Mercredi, la presse espagnole se faisait l'écho d'un intérêt du Real Madrid pour la pépite de l'AS Monaco.



