Le photographe Mamadou Gomis condamné à 2 mois ferme Le reporter photographe, Mamadou Gomis, a été condamné ce lundi 24 avril 2017 à deux mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière de flagrant délit.

Il avait été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) suite à une plainte déposée par une dame du nom de S. D, épouse d'un Directeur général d'une agence nationale. La plaignante soutenait que Gomis passait son temps à l'insulter sur Facebook. Le photographe a ainsi été arrêté, inculpé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt de Rebeuss.

Lors de son jugement, ce lundi, Gomis a déclaré que les propos tenus sur Facebook n'étaient pas destinés à la dame, mais plutôt à un certain Fofana.

"C'est Fofana qui a publié des photos sur sa page Facebook et j'ai commenté en disant qu'il est un menteur. Karim Fofana a fait de fausses déclarations en soutenant que je voulais être le photographe de Macky Sall. C'est ce qui m'a fait mal. Mais je ne connais pas sa femme", a-t-il déclaré pour se tirer d'affaire.

N'empêche, le juge et ses deux assesseurs ont estimé qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés.



