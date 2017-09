Le plus grand bateau hôpital du monde à Dakar pour offrir gratuitement des soins de santé à des milliers de Sénégalais

Le plus grand bateau hôpital du monde sera bientôt à Dakar pour offrir gratuitement des soins de santé à des milliers de Sénégalais. Ce navire dispose notamment de cinq salles d’opération et de plusieurs cabines d’hospitalisation pour fournir des types de chirurgie complexe aux malades . Ce bateau hôpital sera présent au Sénégal pour une durée de 10 mois . A cet effet le chef de l’Etat a reçu le Directeur exécutif de l’organisation MERCY SHIPS.



