Le poignant message de Macoura, fils d’un tirailleur sénégalais

Cinquante-sept ans après les indépendances africaines, vingt-huit « tirailleurs sénégalais » ayant combattu dans les rangs de l’armée française en Indochine ou en Algérie, ont été finalement rétablis dans leurs droits par le Président François Hollande.

Un acte qui n’a pas laissé insensible Macoura Ndiaye qui a livré un message sublime, que la Rédaction de Leral.net vous fait lire in extenso.



" J'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce post en ce jour où le Président Hollande naturalise une vingtaine de tirailleurs sénégalais à l'Elysée et toutes mes pensées vont à mon père tirailleur en Indochine et qui m'a souvent parlé de cette guerre comme une des plus sales et l'attitude ingrate du commandement militaire et des politiques, envers ces jeunes recrues qui se sont battues de toutes leurs forces pour un idéal qui n'était pas le leur, à la base.



Mon père fut incorporé volontaire en fin 51, au camp Michel le Grand à Thiès comme commando parachute et rejoindra avec des milliers de jeunes africains, le front Indochinois, où il participera à la bataille de Diên Biên Phu (citation du commandement militaire en PJ)



Aujourd'hui, après ce rattrapage tardif de l'état Français en cette période de montée de l'extrême droite ( qui oublie souvent volontairement l'histoire de France ), il faudra qu'ils comprennent que des hommes d'honneur ont donné leurs vies à ce pays sans rien attendre en retour, si ce n'est la reconnaissance et surtout, une égale considération avec leurs frères d'armes de la métropole.



Aujourd'hui, mon père n'est plus là pour assister à ce moment, mais j'imagine sa réaction.



La France peut être ingrate avec une partie de ses "fils".



Repose en paix Sergent Chef Ndiaye Amadou !"