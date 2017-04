Le portrait de Zinedine Zidane (entraineur du Réal Madrid), tout est fantastique Footballeur français, Zinedine Zidane a réalisé une carrière exemplaire, tant en équipe de France qu’à l’international. Elu plusieurs fois meilleur joueur de l’année par la FIFA, il fait également partie de la liste des 125 meilleurs joueurs de foot du monde voire le meilleur de sa génération. Retour sur le parcours de 18 ans de Zinedine Zidane au sein du football professionnel et sur son parcours d’entraîneur qui est époustouflant.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Naissance d’une légende

Dernier-né d’une fratrie de 5 enfants, Zinedine Zidane voit le jour à Marseille en juin 1972. Chacun des enfants s’illustrent rapidement dans le sport (judo, natation et football). Cependant, c’est le frère aîné de Zidane, Noureddine, qui lui donne la passion du foot.



A 14 ans, Noureddine est démarché par l’AS Saint-Etienne (ASSE) pour rejoindre le club stéphanois. Cependant, les parents refusent en raison de l’âge de leur fils. Déçu, Noureddine n’abandonne pas pour autant le milieu du foot puisqu’il va suivre la carrière professionnelle de son petit frère et devenir son agent.



Après plusieurs années passées au sein de clubs de la région marseillaise, et où il porte déjà le célèbre N°10, il rejoint en 1987 l’AS Cannes, à 15 ans. Un an après, ses qualités de jeu lui permettent d’intégrer les effectifs professionnels, sur les conseils de Jean Fernandez.



En 1992, il est recruté chez les Girondins de Bordeaux, après un refus de l’entraîneur de l’Olympique Marseillais de l’intégrer à l’équipe. Il y restera 4 ans avant de rejoindre la Juventus Turin, considéré alors comme l’une des meilleures équipes du monde. En 1998, il reçoit le Ballon d’Or qui le consacre meilleur joueur européen, grâce aux résultats obtenus avec la Juventus : Champions d’Italie et finale de la Ligue des Champions.



Il a marqué la coupe du monde de 1998

L’année 1998 marque aussi une étape clef dans la carrière de Zinédine Zidane, avec la victoire contre le Brésil lors de la Coupe du Monde.



Sélectionné en équipe de France dès ses 17 ans, il se fait rapidement remarquer. Mais le sacre vient avec la Coupe du Monde 98 et les 2 buts qu’il marque de la tête. Ce sera la première fois que l’équipe de France accède au titre de Champions du Monde.



En 2000, les Bleus remportent le Championnat d’Europe des Nations, un doublé unique dans l’histoire du football.

La même année, la FIFA lui décerne le titre de meilleur joueur mondial.



2006, Fin d'une carrière de Joueur

En 2001, Zidane rejoint le Real Madrid pour 4 ans, et remporte avec son nouveau club, la Ligue des Champions en 2002.

Après les défaites à la Coupe du monde 2002 et à l’Euro 2004, Zinédine annonce qu’il prend sa retraite internationale.



Mais un an plus tard, il revient sur sa décision et rejoint l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2006. Toute la France est sous le charme de Zizou, « dieu (Zidane) est de retour », disais à l’époque Thiery Henry.



Désigné meilleur joueur de la coupe 2006, il sera exclu du dernier match pour un comportement antisportif, face aux provocations d’un joueur de l’équipe adverse…



Depuis, retraité du football professionnel, Zinédine Zidane se consacre à des œuvres de charité tout en disputant des matchs de gala avec ses anciens coéquipiers de 1998.



Carrière d'entraîneur

Après avoir suivi une formation d'entraîneur, depuis le 26 juin 2013, Zidane a rejoint Carlo Ancelotti au Real Madrid, en tant qu'entraîneur adjoint et réussit à remporter la Champions League en 2014.



Ensuite, il occupe le poste d’entra$ineur principal de l’équipe B à Madrid avant de prendre les commandes de l’équipe A après le limogeage précoce de Rafael Benitez le lundi 4 janvier 2016. Content de cette nomination, il déclare « Je veux remercier le club de m’offrir la possibilité d’entraîner (….) le meilleur club du monde. Je vais tenter d’y mettre tout mon cœur. Je crois que tout va bien se passer ».



Pour le moment, il a un bilan extraordinaire en tant qu’entraîneur principal. Dès sa première année, il gagne la Ligue des Champions. Il est actuellement leader de la Liga après 29 journées.



Thierno Malick Niaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook