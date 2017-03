Le premier ministre, Mahamad Boun Abdoulah Dionne sur le rapport de l'IGE, "On ne peut pas parler de deux poids, deux mesures

A ceux qui dénoncent une justice sélective dans l'affaire Khalifa Sall quant à l'utilisation du rapport de l'Ige, se le tiennent pour dit. "On ne peut parler de deux poids, deux mesures", a déclaré le Premier ministre devant la représentation nationale.



interpelle par l'Honorable député de la majorité, Awa Guèye sur la question de l'utilisation du rapport de l'Ige ayant valu la prison le maire de Dakar, le premier ministre après avoir renouvelé ses prières à la communauté Tidiane sur la disparition du Khalif général Al Makhtoum, a tenu à rappeler les engagements du président Macky Sall qui avait déclaré "ne protéger personne que soit ministre, député ou maire sur la gestion des deniers publics".



A en croire le premier ministre, "le travail de l'Ige ne s'est pas intéressé seulement à la ville de Dakar". Mieux, il souligne que toutes les villes du Sénégal ont été investies par le corps de contrôle. Donc à ce niveau on ne peut pas parler de deux poids deux mesures."



