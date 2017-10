Le premier restaurant européen situé sous la mer ouvrira bientôt ses portes, l'intérieur est démentiel.

L'architecture originale du restaurant sera un monolithe à moitié plongé dans l'eau. Les clients du restaurant pourront profiter d'une vue panoramique de 10 mètres de long.



Le restaurant se nommera "Under" ("Sous" en français) et sera située sur la côte norvégienne du village de Baly.



L'établissement fonctionnera aussi comme un centre marin de recherches. En dehors des heures d'ouvertures du restaurant, des chercheurs travailleront en effet à étudier la vie marine.



"Avec son architecture, son menu et sa mission pour informer le public sur la vie marine, Under fournira une expérience à la fois physique et intellectuelle à ses clients " indique l'agence Snohetta.



"La structure se fondera dans son environnement à cinq mètres en dessous du niveau de l'eau" ajoute l'agence.



Pour éviter tout incident, les murs feront un mètre d'épaisseur. Le restaurant pourra accueillir 80 à 100 clients qui pourront admirer les fonds marins tout en profitant de leur repas.



On y trouvera un vestiaire, un bar à champagne et un restaurant. Les menus seront concoctés par le chef danois Nicolai Ellitsgaard Pedersen.



Les produits de la mer seront évidemment très présents sur le menu.



Les travaux devraient débuter en février 2018 et finir vers mars 2019.



Ça donne très envie de tenter l'expérience!