Le prénom Barack a la cote aux États-Unis

L'ancien président américain Barack Obama est très, très regretté des Américains (et du monde entier, personne n'a de problème à l'avouer). Et sa coolitude a laissé un héritage important, sous la forme de... son prénom. En effet, de plus en plus de parents décident d'appeler leur enfant Barack, rapporte Refinery29 (qui ne précise pas garçon ou fille mais on imagine que c'est plutôt le premier).



En 2013 et 2014, onze bébés ont été baptisés Barack à la naissance. Chiffre qui a un peu baissé en 2015, avec seulement huit enfants et qui a "explosé les records" en 2016, avec 19 neuf bébés appelés Barack. On utilise des guillemets car c'est effectivement peu, mais toujours plus que si l'original avait existé. En 2008 et 2009, aux débuts présidentiels d'Obama, le prénom a connu son pic de popularité : 52 et 69 bébés.



Mais, presque dix ans après, le prénom est toujours populaire et c'est quand même un exploit. Car combien de parents ont appelé leur nouveau-né Donald ? C'est un peu plus compliqué à porter depuis quelques mois... Le plus fort dans l'histoire: en 2008, quatorze enfants ont reçu le prénom Obama. Pas de Barack, juste son nom de famille en prénom. Si ce n'est pas la classe ultime, ça...



source:Grazia.fr