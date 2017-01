Le Président Adama Barrow précise: « Ma aawo (première femme) sera la First Lady »

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2017 à 18:31 | | 8 commentaire(s)|

Nombreux sont les Sénégalais qui se posaient la question à savoir qui des deux épouses du Président gambien, sera la First Lady (Première dame). La première ou la deuxième?



Le nouveau Président de la Gambie, Adama Barrow a apporté une réponse claire et limpide à cette question lors d’un entretien exclusif au Groupe futurs médias (Gfm) et repris par Leral.net. « La First Lady sera ma première épouse », a confié Adama Barrow ce dimanche 22 janvier .

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook