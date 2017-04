Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le président Alpha Condé réitère ses propos d’Abidjan : « Coupons le cordon ombilical avec les grandes puissances » Rédigé par Landing DIEDHIOU le 8 Avril 2017 à 23:06 | Lu 328 fois

Le président Alpha Condé, président en exercice de l’Union Africaine a lancé ce samedi 8 avril 2017 au Blue zone de Kaloum à Conakry, la feuille de route de l’institution africaine par rapport au thème de son dernier sommet d’Addis-Abeba : «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans les jeunes », a constaté nos confrères de guineenews.



A cette occasion comme à Abidjan, le président Guinéen a expliqué pourquoi l’Afrique doit couper le cordon ombilical avec les grandes puissances. « Très souvent, nous sommes victimes des ingérences. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Si nous voulons nous développer, il faut que nous soyons d’abord maîtres de notre destin. Cela suppose aussi que nous ayons le courage de prendre nos responsabilités. J’ai dit l’Union Africaine, si vous voyez avant, l’essentiel du budget est financé par l’Union Européenne. Mais comment voulez-vous dire que vous êtes indépendants si c’est l’extérieur qui vous finance. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit », a-t-il rappelé.



Et pour mettre fin à cela, le président guinéen a fait savoir que les dirigeants africains en ont pris conscience en prenant des mesures pour financer l’institution africaine. « Nous avons pris conscience de cela aussi. A Kigali et à Addis-Abeba, nous avons décidé que chaque pays consacre 0,2% de ses importations au financement de l’Union Africaine. Si nous respectons tout cela, à partir de l’Année prochaine, l’Union Africaine n’aura besoin d’aucune aide extérieure pour son fonctionnement. L’indépendance politique commence d’abord par l’indépendance financière », a souligné le président de l’UA avant d’inviter les africains à respecter leur propre institution avant d’autres ne la respectent.



« Si nous ne respectons pas notre union, pourquoi voulez-vous que l’extérieur la respecte. Donc nous avons choisi un seul mot d’ordre : «Tirer pleinement profit du dividende démographique pour investir dans la jeunesse. Et nous allons faire en sorte que ça ne soit pas un mot d’ordre vide », a-t-il indiqué.



Plus loin, il a précisé : « Quand j'ai dit aux pays francophones coupons le cordon ombilical, ça veut dire que lorsque vous avez le cordon ombilical, vous êtes encore un bébé. Or il faut devenir majeur. Ça veut dire que nous devons agir en tant que pays souverains sur la base des intérêts réciproques. En dehors de cela, il faut que nous défendions nos intérêts, il faut que nous développions nos pays. La population du monde dans les autres continents a vieilli. Voyez la Chine, c'était un enfant, maintenant elle n'est plus un enfant. Alors que nous, nous avons l'avantage inverse. C'est pourquoi nous devons aller très vite. Parce qu'avec la santé, les africains vivront de plus en plus longtemps. Ça veut dire que progressivement, nous tomberons dans les mêmes problèmes que les pays développés. Voilà les défis que devons relever ».



