Le président Macky Sall : « Notre vocation naturelle à être un peuple libre…crée la responsabilité qui nous met seuls face à notre destin »

A l’occasion du 57ème anniversaire de l'accession à l'Indépendance du Sénégal, le président Macky Sall a, dans son message à la nation de ce lundi, rappelé l’importance et la nécessité de la liberté qui doit se concevoir avec responsabilité.



« La fête de l’indépendance nous rappelle la gravité qui s’attache à la liberté. L’indépendance signifie et magnifie notre vocation naturelle à être et rester un peuple libre. En même temps, elle crée la responsabilité qui nous met seuls face à notre destin.



Notre liberté est entre nos mains. C’est par nos propres efforts que nous la conforterons, en gagnant la bataille du développement économique et social.

C’est ainsi que nous accomplirons notre destin de peuple libre.



C’est ainsi que nous réaliserons le rêve des anciens et que nous mériterons leurs sacrifices.



C’est ainsi que nos enfants, et des générations après eux, seront fiers de l’héritage que nous leur aurons légué.

L’œuvre est noble et grandiose. Chacun de nous peut contribuer à son édification.



A cette fin, je tends la main à tous et à toutes, pour travailler ensemble, dans l’unité et la cohésion nationales », a déclaré le président Macky Sall.



