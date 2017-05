Le président Macky Sall, nouveau président en exercice des Chefs d’Etat de l’OMVS

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a été désigné, ce mercredi 17 mai à Conakry (Guinée), président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Le Président Macky Sall succède ainsi au Président guinéen Alpha Condé, dont le pays est l’hôte du 17e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OMVS qui s’est tenu ce jour à Conakry.



Après avoir remercié ses pairs du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, et de la Guinée, Alpha Condé, pour leur confiance, Macky Sall a décidé de faire du volet navigation, la sur-priorité de son mandat.



Le chef de l’Etat a annoncé qu’il comptait demander au Haut Commissaire de l’OMVS d’accélérer la mise en oeuvre des projets liés à la navigabilité du fleuve.



Le communiqué sanctionnant les travaux du 17e Sommet est également revenu sur l’engagement des chefs d’Etat à donner "une nouvelle impulsion" à l’OMVS.



Du reste, la présidence du Conseil des ministres est revenue au ministre guinéen de l’Energie, Cheikh Taliby Sylla.