Le président Portugais,Marcelo Rebelo De SOUZA, attendu à Dakar pour une visite officielle les 12 et 13 avril 2017

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Le président Portugais,Marcelo Rebelo De SOUZA, attendu à Dakar pour une visite officielle les 12 et 13 avril 2017. C’est du moins qu’on peut lire dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi parvenu à la Rédaction de Leral.net.



« Le chef de l’Etat a informé le Conseil de la visite officielle que son homologue Portugais, Son Excellence Monsieur Marcelo Rebelo De SOUZA, effectuera au Sénégal, les 12 et 13 avril 2017 », lit-on dans le document.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook