Le président de la République attendu à Tivaouane demain mercredi à 18H Le porte-parole de la famille Tidjaniya Serigne Pape Malick Sy, a annoncé l’arrivée du président de la République Macky Sall dans la ville sainte de Tivaouane, demain nmercredi à 18H. Il s’est exprimé hier lundi, lors de l’ouverture de la Bourde et à cette occasion, il a demandé à la population de sortir et d'accueillir le Président de la République.

Le porte-parole des Tidianes, Pape Malick Sy, sous la recommandation du nouveau Khalifa général des Tidianes Sérigne Babacar SY, demande à tous lesTidianes de sortir et d'accueillir le président de la République.



Pape Malick dit en ces termes : « il faut accueillir le Président Macky Sall. Il a beaucoup d’ambition et de projets pour Tivaouane. Chacun a le droit d’aller avec qui il veut. Chacun a le droit d’avoir son candidat. Mais quand il s’agit de faire de bonnes choses, il faut partager avec tout le monde ».



Thierno Malick Ndiaye

