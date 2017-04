Le présumé meurtrier du taximan Ibrahima Samb, entendu au fond

L'instruction du dossier de l'assassinat du taximan Ibrahima Samb, tué à coups de feu en octobre dernier au niveau d'une station d'essence à Yoff, est sur le point d’être bouclés. A en croire nos sources, le juge du deuxième cabinet a déjà auditionné la partie civile ainsi que les différents témoins. Tout dernièrement, le juge Yakham Lèye a entendu au fond Ousseynou Diop.



Au cours de son audition survenue il y a une dizaine de jours, le présumé assassin, nous dit-on, a maintenu ses aveux faits à l’enquête préliminaire. Devant les enquêteurs, Ousseynou Diop avait reconnu les faits. Toutefois, il a plaidé l'excuse de provocation en soutenant avoir agi sous le coup de la colère car la victime a insulté sa mère.



Les faits reprochés à l'inculpé sont survenus dans la nuit du jeudi 27 octobre dernier au niveau d'une station d'essence de Yoff. Ousseynou Diop et Ibrahima Samb voulaient chacun être servi le premier par le pompiste. Malheureusement, les nerfs ont chauffé et il y a eu des échanges de propos. Le commerçant s'est senti offensé et sorti son arme en menaçant de tirer sur le taximan.



Malgré ses deux coups de sommation, un dans l'air et un autre sur l'un des pneus du taxi, Ibrahima Samb croyait que l'homme ne tirerait pas sur lui. Hélas ! Ousseynou Diop est passé à l'acte et lui a ôté la vie sur le coup. Si l'instruction retient l'assassinat, le vendeur de véhicules de luxe sera jugé devant une Chambre criminelle.



Ndèye Safiétou Nam avec Enquête