Le principal syndicat sud-africain appelle le président Zuma à démissionner

Le secrétaire général de la confédération syndicale de la Cosatu, Bheki Ntshalintshali, a déclaré que le moment était venu pour M. Zuma de "démissionner" après le remaniement de la semaine dernière qui a entraîné le départ du ministre des Finances, le respecté Pravin Gordhan.



Le président sud-africain, déjà affaibli depuis plusieurs mois par une série de scandales, fait face à une fronde croissante y compris parmi ses habituels soutiens.



"Nous n'avons plus confiance en ses capacités de leadership", a poursuivi le patron du syndicat, estimant que le remaniement avait été conduit sur des questions de "loyauté politique" et non de "mérite".



Dans la nuit de jeudi à vendredi, Jacob Zuma a nommé dix ministres et autant de vice-ministres, pour la plupart considérés comme ses proches, à l'image du nouveau titulaire du portefeuille des Finances, Malusi Gigaba.



Ce coup de balai a été rapidement sanctionné par les marchés. Lundi, la note souveraine de l'Afrique du Sud a été dégradée en catégorie spéculative par l'agence Standard & Poor's et le rand sud-africain a perdu 7% de sa valeur depuis vendredi face au dollar.



"Le président a été négligeant et imprudent" a affirmé le patron de la Cosatu, ajoutant que cette dégradation allait "coûter très cher" au pays.



