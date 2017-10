"Le problème du Sénégal, c’est Aliou Cissé", selon El Hadj Diouf, ex-joueur de l'équipe nationale L’ancien capitaine des « Lions » du Sénégal, El Hadj Diouf a donné ses indications sur le match de samedi entre le Cap-Vert et le Sénégal. Selon lui, le problème du Sénégal ne vient pas des joueurs, qui sont pétris de talents, mais du sélectionneur qui n’en fait qu’à sa tête.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

L’homme qui a étrillé l’équipe de France en 2002, semble vraiment dire que le problème du Sénégal, ce n’est pas les joueurs mais le problème fondamental, c’est son coach, Aliou Cissé.



Le double ballon d’or Africain invite son capitaine de 2002, Aliou Cissé à s’ouvrir aux observateurs et autres connaisseurs qui interviennent dans le domaine du football sénégalais, pour améliorer sa gestion de l’équipe nationale.



« On doit mériter la chance que l’on nous a donnée (match contre Afrique du Sud à rejouer le 10 novembre). Les individualités sont là. On ne peut pas avoir les meilleurs joueurs qui portent leurs clubs, prétendent même gagner le Ballon d’Or (africain) et qui deviennent méconnaissables une fois en équipe nationale du Sénégal.



Donc, c’est l’entraîneur qui doit se remettre en question et faire tout pour ouvrir les portes de l’équipe nationale pour le bien de tous les Sénégalais. Il y a des personnes qui n’exercent pas le métier d’entraîneur, mais qui peuvent lui prodiguer de bons conseils en vue d’améliorer le jeu de son équipe », tonne l’ancien joueur de Liverpool, en marge d’une cérémonie qui se déroulait à la Place du Souvenir, informe pressafrik.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook