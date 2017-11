« Le problème du Sénégal, c’est la France », dixit le député Mamadou Diop Decroix Le député de l’opposition Mamadou Diop Decroix a fustigé la diplomatie du Sénégal, arguant que, « le problème du Sénégal commence au moment où on dit qu’il n'y a pas de problème avec la France ». Il se prononçait hier (samedi) lors du vote du budget 2018 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Sur la question de la diplomatie, le député de l’opposition Mamadou Diop Decroix soutient que « le problème du Sénégal, c’est la France ». Il s’adressait alors au ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba.



Pour lui, « le problème du Sénégal commence au moment où on dit qu’il n y a pas de problème avec la France. Or, le problème du Sénégal, c’est la France. Et c’est là ou commence le problème du Sénégal ».



« La diplomatie du Sénégal n’a plus d’âme, ni d’identité. Je ne sais pas si vous êtes capables de changer tout cela. C’est le cas avec le Moyen-Orient. On est toujours aux côtés de la France » a-t-il soutenu.



M. Mamadou Diop Decroix s’interroge : « Pourquoi, on a coupé notre relation diplomatique avec le Qatar ? Qu’est ce qui s’est passé ? Qui sait ? ».









