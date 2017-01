Le procédé OXALOR® proposé par le promoteur Moussa DIOUF à l'état du Sénégal pour la transformation de 500t de déchet ménager en engrais et électricité. Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 17:17 commentaire(s)|

Le procédé OXALOR® proposé par le promoteur Moussa DIOUF à l’état du Sénégal pour la transformation de 500t de déchet ménager en engrais et électricité.

Le principe : une réaction exothermique naturelle rapide et controlée

Le procédé OXALOR® est un procédé innovant et industriel permettant de traiter et de valoriser les déchets ménagers et assimilés à partir de leur état brut. Le procédé consiste en une attaque des fractions organiques par un réactif « CALOX® » à base d’oxyde de calcium (CaO) : un principe de réaction connu, mais repensé et optimisé en une solution «high-tech» par le Groupe OXALOR®.



Un réaction bio-chimique 100% naturel avec stabilisation et hygiénisation des déchets

Tous les déchets ou matières composant le gisement subissent une réaction exothermique naturelle (env. 90°) et rapide (moins de 3 heures). Les déchets traités issus de cette réaction sont hygiénisés, déshydratés et de ce fait, sans odeurs ni lixiviats.



La séparation et la valorisation



Quatre fractions distinctes composent les produits issus de la réaction : Une fraction organique dégradée, déshydratée et hygiénisée qui permettra la valorisation agronomique .

déshydratée et hygiénisée qui permettra la . Une fraction non-organique (flaconnages, ferreux, non-ferreux) hygiénisée permettant la valorisation par des filières industrielles de recyclage .

(flaconnages, ferreux, non-ferreux) hygiénisée permettant la . Une fraction CSR (combustible solide de récupération) permettant une valorisation énergétique.

permettant une valorisation énergétique. Une fraction inerte, qui ne peut plus subir aucune modification physique, chimique ou biologique et destinée pour sa faible part à l’ISDN ( 5 à 10 %). L’ingénierie La société W.T.C. sas a pour mission d’apporter de nouvelles solutions aux problèmes environnementaux liés à la production croissante de déchets sur notre planète et propose :

La Conception et l'Etude de votre projet.



La Construction et l'Assemblage du Process ainssi que son Ingénierie. La mise en route et la maintenance de l'installation, la formation du personnel d'exploitation, les garanties de performances.

Nos points forts Le procédé OXALOR® affiche un bilan positif en accord avec la nature et le développement durable permettant : Une rapidité du traitement inférieure à 3 heures

Une stabilisation & hygiénisation de tous les déchets

Une valorisation optimale

L’absence de nuisances

La réduction des volumes à incinérer ou à enfouir

La limitation des surfaces construites

La limitation des investissements

Un faible coût d’exploitation

Une mise en œuvre rapide

Une modélisation du concept Grace au procédé OXALOR®, devenez un « éco-acteur » majeur en luttant pour une « éco-logique » omniprésente Nos différant produits sont La valorisation agronomique : OXYOM® et OXYOB® Les amendements OXYOM® et OXYOB® apportent un réel intérêt agronomique avec des garanties de qualité et d’innocuité. Ce sont des produits hygiénisés et stables, facilement manipulables et stockables permettant une acceptation par le monde agricole.



L’OXYOB® est fait à partir des boues de stations d’épuration mélangées à un support structurant, par ex. des déchets verts.



L’OXYOM® se fait à partir des résidus organiques de la matière organique des déchets ménagers et est un excellent amendement organo-calcique.



En France, l’OXYOM® et l’OXYOB® bénéficient d’une homologation et d'une APV (Autorisation Provisoire de Vente) délivrées par le Ministère de l’Agriculture.

La valorisation matière

La valorisation matière recouvre la récupération, la réutilisation, la régénération, le recyclage et la transformation des matériaux extraits des déchets et des produits en fin de vie (emballages plastiques, ferreux et non ferreux).

La valorisation énergétique : COX® Les unités de traitement OXALOR® produisent un CSR (Combustible Solide de Récupération) d'une qualité exceptionnelle à l'usage, dans un premier temps, des cimentiers. Dans l'avenir, le pouvoir calorifique élevé de ce CSR permettra la production d'électricité ou de chaleur.

Nos solutions

Le traitement mécano physico-chimique OXALOR® (solution intégrale) Le procédé de traitement mécano physico-chimique OXALOR® est une methode souple, simple, compacte et rapide. Il faut compter environ deux heures et demi pour transformer les déchets en produits finaux stabilisés. Le pré-traitement mécano-biologique (PTMB) avec OXALOR® (solution complémentaire) Les performances de la technologie OXALOR® en ce qui concerne la stabilisation, permettent à un procédé de tri-compostage d’optimiser la récupération de la matière organique et de valoriser toute la partie refus pour un coût très compétitif.

Le traitement OXALOR® avec incinération (solution complémentaire)

Le traitement OXALOR® permet de supprimer des polluants créant des dioxines et limite ainsi les risques de leur émission pendant l’incinération.

Nos objectifs

Le Groupe OXALOR® et ses partenaires sont à votre écoute pour répondre à vos besoins de traitement de déchets ménagers et assimilés, et mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre service. Notre structure et nos compétences nous permettent de concourir et d’obtenir des marchés très représentatifs en France comme à l’export.



La solution de traitement de déchets par OXALOR® est un véritable encouragement au développement des filières alternatives. Le procédé OXALOR® s’inscrit dans le développement durable, ne produit pas de C02 et est un système modulable, simple et efficace permettant de maîtriser les coûts d’investissements et d’exploitation créant ainsi une fiscalité moindre pour nos concitoyens.

