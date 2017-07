Le procès opposant les héritiers de Feu Kader Mbacké à Al Hadji Dangoté, renvoyé au 24 août prochain

Prévu hier, le procès opposant les héritiers de Feu Kader Mbacké à Al Hadji Dangoté et ses collaborateurs a été renvoyé au 24 août prochain. C'est pour permettre aux plaignants de payer la consignation fixée par le Tribunal correctionnel de Dakar à 100. 000 F CFA pour les deux procédures. La première procédure concerne Alhadji Aliko Dangoté, Roger God Smith et Lucas Erick Haelterman.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, entrave aux droits d'association, participation aux assemblées, faux et usage, vol escroquerie et complicité de ces faits. Dans la seconde citation, Roger Smith n'est pas concerné mais plutôt une certaine Astou Mbacké. Les délits visés contre le PDG de Dangoté Industries Limited et président du Conseil d'administration de Dangoté Ciment Sénégal et ses collaborateurs, sont l'association de malfaiteurs, le faux et l'usage de faux.





