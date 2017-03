Le procureur menace: «Je ne vais plus permettre à personne de jeter le discrédit sur…»

Le procureur de la République a haussé le ton pour menacer ceux qui dénigrent la justice sénégalaise. Face à la presse, Serigne Bassirou Gueye a d’ailleurs fait un tour d’horizon des affaires dites politiques pendantes devant la justice.

«On calomnie, on injure, on diffame. C’est un effet de mode mais que ça cesse», a-t-il en effet, déclaré. Et de menacer : «Je ne vais plus permettre à personne de jeter le discrédit sur la justice».



Sur l’affaire la mutinerie de Reubeuss au cours de laquelle un détenu avait perdu la vie, il a déclare qu'à la lueur des faits, le meurtrier n’est pas encore identifié.



D’ailleurs, le procureur en appelle à la compréhension des parents de la victime. Il a abordé l’affaire Abdoul Mbaye, le meurtre d’Elimane Touré, mort dans les locaux du commissariat de Port, les affaire Bamba Fall et Barthélémy Dias, entre autres dossiers. Et de préciser: « Si je ne suis pas intervenu dans d’autres problèmes, c’est parce que je n’ai pas été saisi ».



