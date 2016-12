Le programme national de lutte contre le tabac appelle au respect de la loi Anti-tabac Le programme national de lutte contre le tabac a tenu ce jeudi à la maison de la presse un atelier de renforcement de capacités des journalistes sur les dispositions de la loi Anti-Tabac. Cette organisation est en phase avec l’Assemblée nationale concernant les mesures à prendre pour faire face à ces nombreuses dérives sur la loi relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac adoptée depuis le 14 mars 2014.

Selon cette organisation, le tabagisme constitue un problème de santé publique, la consommation de tabac étant, à l’heure actuelle, la première cause de décès évitables, avec cinq millions de morts par an ; et si les projections de l’OMS restent inchangées, à partir de 2020, dix millions de personnes décéderont annuellement du fait du tabagisme, dont soixante-dix pour cent (70%) dans les pays en développement.



« Notre rôle est de faire appliquer cette loi, la démarche que nous avons prise est une démarche éducative, participative en d’autres termes nous voulons que la population puisse adopter cette loi. Nombreux sont les points soulignés pour changer radicalement le non-respect de cette loi tels que : le conditionnement des paquets de tabac, la composition du tabac qui va être soumis à des normes l’interdiction totale de publicité directe ou indirecte pour les produits du tabac, la protection des citoyens contre les méfaits du tabac » a déclaré Omar Bâ, le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac au ministère de la santé et de l’action social du Sénégal.



En effet, le tabagisme est un facteur de risque dans la survenue des cancers, dont les plus fréquents sont ceux du poumon, du sein et de la vessie. Il est également source de maladies cardiovasculaires comme l’hypertension, l’insuffisance coronarienne, entre autres.



Selon l’article 18 et 19 de la loi anti-tabac, il est interdit de fumer dans les lieux publics ou ouverts au public, ainsi que dans les moyens de transport public, par contre, un fumoir clos et isolé peut être aménagé dans les lieux suivants : les hôtels, auberges et maison d’hôte ; les restaurants ; et Aéroport et doit répondre à certains nombres d’exigences a conclu le coordonnateur.



Cependant cette situation est d’autant plus inquiétante que le phénomène atteint de plus en plus les enfants et les jeunes en milieux scolaire, universitaire et sportif.



