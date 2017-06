"Le projet du TER est sous contrôle et sera livré en janvier 2019"

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017

Le projet du Train express régional (TER) devant relier le centre de Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) via Diamniadio "est sous contrôle" et sera livré en janvier 2019, a assuré jeudi Mountanga Sy, le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX).





