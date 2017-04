Le rappeur 50 Cent frappe une femme en plein concert !

Le rappeur 50 Cent a frappé une admiratrice lors d’un concert. Celle-ci a néanmoins profité de sa soirée comme elle l’entendait ! Une polémique enfle autour du rappeur 50 cent, une de plus.



50 Cent, ou Curtis James Jackson dans le civil, a donné un concert samedi 8 avril dans l’état du Maryland, aux États-Unis, et il a souhaité faire participer le public.



Le chanteur de In Da Club s’est alors approché du bord de la scène et a tendu sa main pour saluer les nombreux fans agglutinés face à lui ! Une fan particulièrement excitée a alors attrapé le bras du rappeur de 41 ans et a entraîné sa chute dans la fosse.



Le problème pour 50 cent, c’est que sur les images récupérées par le site TMZ, on le voit clairement adresser un coup de poing à la jeune femme durant sa chute. Le site TMZ ayant le sens de la mise en scène, il s’est même autorisé à réaliser un petit ralenti afin de mieux cerner l’action !



Si l’entourage du chanteur a rapidement mis fin à cet incident et a permis a 50 cent de remonter rapidement sur scène, le mal était fait. Le rappeur a alors décidé… de faire monter sa fan sur scène ! « Viens, viens, dites-lui de venir » a lancé la vedette à son équipe.



La jeune femme a donc été amenée sur scène, non sans mal, puis est allée vers le fond de la scène… avant d’entamer un twerk quelques instants plus tard !