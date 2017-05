Bow Wow a tenté de montrer à quel point il menait une vie de rêve, mais la vérité est appa­rue et elle est loin d’être aussi avan­ta­geuse qu’il le prétend.

Bow Wow s’est fait avoir en beauté. Le rappeur âgé de 30 ans a connu le pic de sa carrière au début des années 2000, sortant son tout premier album à l’âge de 13 ans. Les temps ont changé et il est désor­mais plus fréquent de le voir dans des émis­sions de télé­réa­lité que sur scène. Ce lundi 8 mai 2017, l’ar­tiste a voulu para­der et étaler sa fortune sur les réseaux sociaux en mettant en scène un voyage vers New York où il devait assu­rer la promo de la télé­réa­lité dont il est la star. Pour montrer qu’il n’est pas comme le commun des mortels, il a publié sur Insta­gram la photo d’un jet privé stationné sur le tarmac d’un aéro­drome. Le message tacite est clair : Bow Wow entend faire comprendre qu’il voyage en jet. Sauf qu’il n’en est rien.





À bord d’un avion en classe éco, un passa­ger a posté sur les réseaux sociaux une photo de Bow Wow dans l’ap­pa­reil : « Donc ce mec, Bow Wow, est dans mon vol vers New York. Mais sur Insta­gram, il a publié une photo d’un jet privé avec la légende : “En voyage vers New York aujourd’­hui.” »



Devant les deux images mises côte à côte, les inter­nautes ont éclaté de rire et beau­coup ont parti­cipé au Bow Wow Chal­lenge, un jeu dans lequel on juxta­pose en images la vie dont on rêve et la vie qu’on a vrai­ment. Même 50 Cent a parti­cipé et c’est très drôle ! Dans une inter­view accor­dée à la radio Hot 97, Bow Wow a indiqué qu'il avait été « mal compris » et qu'il fallait juste « regar­der » l'émis­sion de télé­réa­lité dans laquelle il figu­rera. En atten­dant, les inter­nautes ne se privent pas de rigo­ler.