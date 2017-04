Le regard de minatag : Ken Bugul - Celle dont personne ne veut

Aminata, c’est d’abord une passionnée de littérature. Elle dissèque, critique et magnifie avec art des livres sur sa chaine YouTube (le regard de Minatag). Avec des mots simples et portés par son allure vive et enthousiaste, elle invite, dans chaque numéro, à une odyssée dans les dédales de sa cuisine livresque.

Dans ce numéro, AminaTA nous parle du livre de 3 livres autobiographiques de Ken Bugul :

1) Le baobab fou

2) Cendres et braises

3) Riwan ou le chemin de sable





Source :Le regard de Minatag, chaîne YouTube (https: https://www.youtube.com/watch?v=tYE52TcmKzY)