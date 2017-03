Le réseau National des enseignants de l’APR cogne Youssou Touré et menace d’empêcher la tenue du réseau sur le concert national Le Réseau national des enseignants de l’APR menace d’empêcher la tenue du Conseil National que M. Youssou Touré compte organiser Samedi 01 avril 2017 au Grand Théâtre National à Dakar. « Youssou Touré n’est plus crédible, sa page est tournée », a dit aujourd’hui (Vendredi) à Dakar, lors d’un point de presse, le coordonnateur du Réseau national des enseignants de Fatick, Madou Massa Sarr.

Le réseau national des enseignants de l’Alliance pour la République (APR) dirigé par Amath Suzane Camara menace et met en garde leur ancien camarade Youssou Touré, qu’il considère comme un « hypocrite ».



Selon le coordonnateur du Réseau national des enseignants de Fatick, Madou Massa Sarr, le réseau National des enseignants ambitionne de jouer pleinement son rôle pour mieux faire connaître la politique économique et sociale du gouvernement en vue de lui assurer une majorité confortable aux législatives de 30 juillet prochain. Et le réseau ne compte pas s’en arrêter là: "nous comptons mobiliser 1 000 000 d’électeurs, dans le seul Réseau des enseignants pour faire gagner le président Macky Sall à l’unanimité".



Il interpelle le président de la République sur l’illégalité et l’illégitimité de la tenue d’un tel conseil qu’il appelle « concert » convoqué par un démissionnaire entouré d’une bande de copains et de supporteurs ramassés dans les rues de Dakar.



Selon le réseau National des enseignants, «nous demandons aux camarades de faire face à ce hold-up par tous les moyens , c’est une rencontre initié par un Monsieur (Youssou Touré) n’ayant jamais porté à bout la défense des intérêts des enseignants » a poursuivi Madou Massa Sarr. Lui qui affirme que Youssou Touré ne va mobiliser que des « usurpateurs et des personnes étrangères à la corporation dans le simple but de faire croire qu’il a du monde derrière lui ».



Le Réseau national des enseignants, par le biais de leur coordonnateur du département de Fatick, M. Sarr, avance que « le mouvement Yen a marre tympanise les populations et que ce mouvement n’a plus de crédibilité ». « Les jeunes de Yen a marre défendent le maire de la ville de Dakar Khalifa Sall parce qu’ils ont bouffé de la caisse d’avance et plus encore, ces jeunes ne vivent que du chantage. IIs ont tous été corrompus », souligne M. Sarr.



Pour rappel, le Réseau National des enseignants de l’APR compte organiser un grand rassemblement le samedi 13 mai à Dakar et souhaite mobiliser plus de 3 000 enseignants.





Thierno Malick Ndiaye, Journaliste Reporter Choc

