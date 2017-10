Le réseau des enseignants républicains vole en éclats

Plus d’une vingtaine de délégations d’enseignants venues de toutes les régions du pays, se sont retrouvées en conclave à Thiès le week-end dernier, pour jeter les bases de la Fédération des enseignants et éducateurs pour la république (FEER). Un cadre qui se veut être une ‘’réponse organique à la demande formulée de manière massive par nos collègues au plan professionnel mas aussi par des partenaires au plan social’’, selon Mamadou Diène, désormais ex-coordonnateur communal du réseau des enseignants républicains et nouveau coordonnateur national de la FEER.



Et de poursuivre, ‘’une demande qu’il était difficile de prendre en charge dans le cadre de notre ancienne organisation qui, en plus des effets érosifs du temps, est demeurée statique tant dans sa composition que dans sa compréhension. Surtout que les questions de l’école ainsi que leurs traitements, sont loin d’être l’apanage des seuls enseignants’’.



Les anciens compagnons de Youssou Touré précisent:‘’ nous sommes dans le système avec d’autres. L’école s’est vivement élargie aux enseignements socio-économiques déroulés par des formatrices et formateurs qui animent des séminaires et ateliers pour la transformation collective de notre économie. Tout un ensemble dont les préoccupations doivent être prises en charge mais qui sont malheureusement laissées en rade’’.



D’après Mamadou Diène, la FEER se veut un cadre de rupture, de médiation, une force de proposition, d’alerte et d’interface entre les autorités et les cadres de l’école, dont l’ambition première est d’orienter l’école vers un équilibre des besoins nationaux par la définition partagée et consensuelle d’une dynamique inclusive de l’éducation et de la formation.







