Le réveil risque d'être brutal pour Benno Bokk Yakaar de Patte d'oie (Par Madiagne Tall)

Tel est le pressentiment que nous avons, après avoir interrogé l'ensemble des militants et sympathisants qui se reconnaissent derrière le Président Macky Sall, suite à la publication des listes. A l'unanimité, les populations de Patte d'oie, hommes et femmes, jeunes et vieux jugent inacceptable le traitement réservé à nous tous, responsables et militants qui avons toujours tout donné à l'Apr. Aujourd'hui, consternation et déception sont les mots appropriés pour traduire la désolation et le climat délétère qui prévalent dans notre commune.



On ne comprend pas ce qui a pu motiver et justifier le choix fait par le Président Macky Sall sur notre camarade Madame Paye née Marie Thérèse Aïda Seck. Au-delà de sa personne, et de toute attaque crypto-personnelle, nous pensons que notre commune, et surtout Dakar, mérite mieux et plus. Sa ré-investiture pose un sérieux problème parce que, partout dans les huit quartiers que compte la commune, c'est le même son de cloche: l'effet de surprise a véritablement secoué tout le monde. On se demande même comment va-t-elle battre campagne au quartier Patte d'oie qui abrite le plus grand centre de vote et à Grand Médine, qui a le deuxième plus grand centre.



Nous estimons que les Ministres Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr ont les arguments nécessaires, par contre pour la députée réinvestie, nous considérons que le Président Macky Sall n'a pas eu les bonnes informations et que, par conséquent, il a été induit en erreur. En effet, certaines personnes passent le plus clair de leur temps à faire des lobbyings, à dénaturer la réalité du champ politique, à essayer d'isoler et de combattre des responsables plus méritants, connus pour leurs compétences et leur efficacité sur le terrain.



Donc, au regard de tout cela, il urge que des mesures idoines soient prises pour juguler le mal déjà fait car gagner le département de Dakar, n'est pas une mince affaire. En effet, pour réussir le coup, il nous faut des hommes et des femmes qui soient à la hauteur du challenge, de par leur notoriété, leur popularité, leur charisme, leurs compétences et capacités à prendre en charge les préoccupations de leurs mandants. Pour l'heure, nous allons mobiliser toutes nos forces pour dénoncer ce que nous considérons comme une injustice, tout en restant à l'écoute du Président Macky Sall et du Premier Ministre.

En définitive, si rien n'est fait, la commune de Patte d'Oie risque de tomber entre les mains du plus impopulaire maire qui n'a jamais gagné ni dans son bureau de vote ni dans son centre de vote. Et compte tenu de cette mauvaise investiture, ce maire par accident croit mordicus que, d'ores et déjà, la situation est favorable pour remporter les législatives au niveau communal.

Madiagne Tall

Responsable Apr

Délégué communal CCR

Secrétaire à la Communication CED Dakar

Cité Impôts et Domaines

Commune de Patte d'oie

77 961 51 83

70 887 35 57