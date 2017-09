Le roi Pelé lance un gros défi à Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo rentre encore dans l’histoire. Grâce à son triplé face aux Iles Féroé, le portugais s’est hissé à la 5e place du classement des meilleurs buteurs en équipe nationale. Une performance remarquée par le monde entier et soulignée par le roi Pelé, qui vient de lui proposer un nouvel objectif.

Un triplé contre les Iles Féroé avec notamment un but splendide qui a fait le tour du monde. Ce n’est pas le premier et sans doute pas le dernier pour un Cristiano Ronaldo au sommet de son art. Même le roi Pelé s’est enthousiasmé suite à la prestation du Portugais. A cette occasion, CR7 a d’ailleurs inscrit ses 76e, 77e et 78e buts avec le Portugal, ce qui n’est pas sans incidence.



« Félicitations à Cristiano pour son entrée dans les 5 meilleurs buteurs internationaux«, a d’ailleurs tweeté Pelé, beau joueur, puisqu’il rétrograde au 6e rang (77). Ex-aequo avec l’Irakien Saedd, Cristiano Ronaldo reste encore derrière le Zambien Chitalu (79), le Hongrois Puskas (84) et l’Iranien Ali Daei (109). Mais en cette saison qui se terminera par la Coupe du monde, la hiérarchie devrait rapidement évoluer…



Rapporté par le quotidien espagnol AS, Pelé qui abordait toujours cette nouvelle performance de Cristiano Ronaldo, lui a lancé un nouveau défi à la hauteur des plus grands : « J’ai vu le but qu’il a marqué avec le Portugal. C’était un très beau but. Bien qu’il s’agisse d’époques différentes, j’en profite pour le féliciter. Quand il mettra 1283 buts dans sa carrière, on en reparlera ». Joli tacle du brésilien qui lance un défi de taille à CR7…







