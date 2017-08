"Le scrutin législatif du 30 juillet 2017 a été transparent et s’est bien déroulé de façon générale" (Catherine SAMBA PANZA, chef de la mission d’observation de l’Union Africaine) Le scrutin législatif du 30 juillet 2017 a été transparent et s’est bien déroulé de façon générale . Révélation faite par la chef de la mission d’observation de l’Union Africaine, selon l’ancien chef de l’Etat de la Centrafrique Catherine SAMBA PANZA ,les quelques dysfonctionnements notés dans certains bureaux de vote ne sont pas nature à remettre en cause la transparence des élections . Elle s’est entretenu hier soir avec le Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|





