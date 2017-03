Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard sur le départ ? Apres une Can réussie à la tête du Maroc, Hervé Renard pourrait quitter les Lions de l’Atlas pour un nouveau challenge.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Ce qui n’était que des bruits de couloir juste après la Can 2017 pourrait prendre de l’épaisseur. Quart de finaliste de la dernier Can avec le Maroc, Hervé Renard pourrait aller chercher des nouvelles sensations fortes ailleurs. Comme d’habitude, son circule aux quatre coins du continent africain, où sa cote est au firmament.



Vainqueur de la Can 2015 avec la Cote d’Ivoire, il aurait été récemment sondé par ses anciens dirigeants. Les Eléphants sont en lice pour les qualifications à la coupe du monde 2018… dans le groupe du Maroc. Le technicien français serait en plein réflexion.

France Football



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook