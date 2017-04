Le spectre de Khalifa Sall et Bamba Fall au rassemblement de Y’en a marre

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2017 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Le spectre de Khalifa Sall et de Bamba Fall actuellement détenus en prison a été présent lors du rassemblement de Y’en a marre cet après midi à la place de l’Obélisque.



« Libérez Bamba Fall, libérez Khalifa Sal » a été scandé par beaucoup de personnes hommes et femme à la place de l’Obélisque pour dénoncer ceux qu’ils considèrent comme des prisonniers politiques pour ne pas nommer les maires de la Médina et de Dakar.



Tous les orateurs en passant par Fadel Barro, Ousmane Sonko (Pasteef), Déthié Fall, Thierno Bocoum (REWMI) et Babacar Gaye (PDS) ont dénoncé une instrumentalisation de la justice sénégalaise juste pour éliminer des adversaires politiques.



Rappelons que Khalifa Sall est toujours en prison en étant accusé suite à un rapport de l’IGE d’avoir géré de façon délictuelle la caisse d’avance de la mairie de Dakar, alors que Bamba Fall a été mis aux arrêts après une plainte qui a suivi la tentative d’agression et de sabotage d’une réunion du Parti Socialiste à la Maison du Parti à Colobane.



Rappelons que jeudi en conférence de presse, l’avocat Baba Diop avait dénoncé une tentative de liquidation physique de Bamba Fall après que sa libération provisoire a été prononcé avant que le procureur ne le refuse dans la foulée, sans motifs et considérations valables.



"La justice a libéré Bamba Fall, mais c'est l'Etat qui le maintient en prison. La loi est appliquée pour liquider un adversaire politique. Si c'était une autre personne qui avait formulé une plainte de ce genre, le parquet aurait déjà classé le dossier sans suite depuis longtemps. Mais il y a le facteur Tanor Dieng et on a mis par la suite en branle la machine judiciaire pour liquider Bamba Fall qui est maintenu en détention, alors que sa santé se dégrade. Avec Bamba Fall, c’est tout simplement une tentative de liquidation physique qui est ainsi orchestrée. Que tout le monde soit témoin que l'Etat veut liquider physiquement Bamba Fall", a martelé Baba Diop.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook