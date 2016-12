Le staff de Zidane obligé de calmer Cristiano Ronaldo Il n’y a pas de vacances qui tiennent pour Cristiano Ronaldo. Au grand dam de son entraîneur Zinedine Zidane et du staff du Real Madrid…

La presse madrilène annonce que Cristiano Ronaldo a passé son 1er jour de vacances à s'entraîner au centre d'entraînement de Valdebedas,

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

C’est le moment ou le Réal Madrid revenait de son périple au Japon dans le cadre du mondial des clubs

La plupart des entraîneurs craignent que les membres de leur effectif profitent des fêtes de fin d’année pour commettre quelques excès. Rien n’est en effet plus désagréable que de retrouver des joueurs « rouillés » ou en léger surpoids à la reprise de l’entraînement. Avec Cristiano Ronaldo, c’est différent.



CR7 s’offre un jour de travail supplémentaire !



Connaissant la « passion pour sa profession et l’obsession pour le travail » de l’ailier du Real Madrid, pour reprendre les mots du quotidien Marca, le staff technique merengue lui aurait demandé d’y aller mollo pendant les vacances. Couper un peu avec le football devrait en effet régénérer le joueur de 31 ans, très sollicité.



Mais il en faut plus pour calmer CR7. Et comme le rapporte le quotidien madrilène, celui-ci a passé son premier jour de vacances… à travailler au centre d’entraînement du Real Madrid. Avant finalement de s’envoler vers le Portugal hier pour y passer les fêtes avec sa famille. Ouf, enfin un peu de repos.



Thierno Malick Ndiaye avec Marca



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook