Le sublime message de Viviane Chidi à ses fans

La star du Jolof Band qui draine souvent des foules lors de ses multiples sorties, se veut reconnaissante à l’endroit de ses inconditionnels.



Elle a ainsi envoyé un message sublime sur les réseaux sociaux à l’endroit de ses fans.



« Vos appréciations ainsi que vos messages d'encouragement me vont droit au cœur. Sachez que je ne baisserai jamais les bras et je ferai tout mon possible pour vous satisfaire le maximum possible. I Love You So Much. Excellent week-end à vous tous”.