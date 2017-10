Le succès de l'iPhone X profitera à Samsung Selon un cabinet d'analyse, chaque exemplaire vendu du nouveau modèle de smartphone d'Apple rapportera 110 dollars au géant sud-coréen.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2017 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

Le patron d'Apple, Tim Cook, lors de la présentation de l'iPhone X et des nouveaux produits de la marque, le 12 septembre dernier. (photo: Marcio Jose Sanchez) Attendu le 3 novembre, avec les précommandes s'ouvrant le 27 octobre, l'iPhone X devrait faire les affaires d'Apple, mais aussi la fortune de son grand rival Samsung. Vendu en modèles de 64 et 256 Go, l'iPhone X embarque en effet plusieurs composants produits par le géant sud-coréen, dont un nouvel écran OLED de 5,8 pouces, l'une des parties les plus coûteuses de l'appareil, la mémoire flash, la batterie, ainsi que les condensateurs.

DiaporamaNouveaux iPhone 8 et 8 Plus Selon un rapport du cabinet d'analyse hongkongais Counterpoint Technology, cité par le [Wall Street Journal]urlblank:https://www.wsj.com/articles/why-apple-rival-samsung-also-wins-if-iphone-x-is-a-hit-1506936602 , Samsung tirera 110 dollars de chaque exemplaire d'iPhone X vendu par son concurrent. En cas de succès du produit, cela pourrait mener à une situation paradoxale qui verrait Samsung faire davantage de recettes avec l'iPhone X qu'avec son propre Galaxy S8. Bien que la marge de ce dernier smartphone est supérieure, à savoir 202 dollars, l'entreprise sud-coréenne devrait en vendre 50 millions sur 20 mois. C'est quelque 2,5 fois moins que les ventes estimées pour l'iPhone X d'ici l'été 2019, qui pourraient rapporter plus de 14 milliards de dollars à Samsung.

(L'essentiel/man)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook