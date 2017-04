Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le surnom hilarant de la reine Elizabeth en privé Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Bien que les citoyens puissent s'adresser à la Reine Elizabeth II uniquement avec un "Sa Majesté royale", les choses sont un peu plus détendues à huis clos, selon les informations de The Independent. En effet, les propres recherches du site d'information indiquent que les petits-enfants de la Reine ont des surnoms assez affectueux pour elle. William et Harry ont eu la bonne idée d'affubler leur grand-mère du surnom affectueux de "Granny" lorsqu'ils se trouvent en sa présence à l'abri des caméras et des photograpges. Et ce n'est pas tout : le chroniqueur des têtes couronnées et de la haute société, Richard Kay, a écrit dans le Daily Mail qu'une fois, après une chute au palais de Buckingham, un jeune William a appelé sa grand-mère... "Gary". Ce qui, on l'imagine, a du moins la faire rire.

Surtout que l'ambiance n'est pas vraiment détendue en ce moment au palais. Et ce n'est pas le potentiel mariage du prince Harry avec Meghan Markle qui va arranger les choses, car la Reine Elizabeth II n'a aucunement l'intention d'y assister. Ce mariage, avec une femme américaine, qui plus est divorcée, n'est pas ce qu'elle envisageait pour son petit fils qu'elle aurait préféré voir uni à une anglaise...





